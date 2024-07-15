Федосеева (Неустроева) Евдокия Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева (Неустроева) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Омутское, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неустроев Яков Кириллович

Мать: Неустрова (Кайгородова) Анастасия Петровна

Омутское, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Сафрон Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Сафрон Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Сафрон Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Сафрон Никифорович

Смерть
Неизвестно

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