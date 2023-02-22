Нефедова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Алексей

Смерть
Около 1998
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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