Нефедова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нефедов Алексей
Смерть
Около 1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно