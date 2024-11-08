Малышков Павел Никанорович
Место рождения
Дата рождения24.06.1906
Дата смертиПосле 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малышкова) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева (Малышкова) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна
Бракосочетание
06.05.1925
В Ильинском ВИКе
Рождение ребёнка
15.11.1928
Сын: Малышков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
25.07.1935
Дочь: Жипарова (Малышкова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна
Смерть
После 1942