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Малышков Павел Никанорович

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Место рождения

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.06.1906

Дата смерти

После 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышкова) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева (Малышкова) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
06.05.1925

Жена: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна

В Ильинском ВИКе
Рождение ребёнка
15.11.1928

Сын: Малышков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.07.1935

Дочь: Жипарова (Малышкова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Малышкова (Терпигорьева) Надежда Алексеевна

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1942

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