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Петров Михаил Владимирович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

23.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973

Отец: Петров Владимир Михайлович

Мать: Петрова Ирина Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.12.1995

Сын: Корниенко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Корниенко Екатерина Анатольевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.2003

Сын: Петров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Наталья Васильевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Лилиана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Екатерина Анатольевна

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