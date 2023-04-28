Петров Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973
Рождение ребёнка
21.12.1995
Сын: Корниенко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Корниенко Екатерина Анатольевна
Рождение ребёнка
16.02.2003
Сын: Петров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно