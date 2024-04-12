Макаров Вениамин Александрович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти04.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1926
информация с сайта Память Народа, в одном из документов у Макарова Вениамина Александровича отец стоит Чугуевский Изод Левонтьевич, в другом мать Харитония Федоровна Чугуевская. Возможно мать овдовев... Показать все
Военная служба
С 1943
Дата и место призыва: __.__.1943 Газимуро-Заводский РВК, Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н Дата призыва: __.__.1943 Воинское звание: ефрейтор Последнее место службы: 25 школа отличных стрелков сн... Показать все
Место жительства
До 1943
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
04.08.1944
Эстонская ССР, п. Муммасаре, юго-западнее, 200 м
Воинское звание: ефрейтор Последнее место службы: 268 сд Дата выбытия: 04.08.1944 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Эстонская ССР, п. Муммасаре, юго-западнее, 200 м