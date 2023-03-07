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Лобанов Сергей (Сергий) Васильев

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

07.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1843

Отец: Лобанов Василий Осипов

Мать: Лобанова Ксения Сергеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Крещение
10.10.1843
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Крещен в Сретенской церкви, восприемниками были :лекарский ученик Стефан, отчество неразборчиво, фамилия не разборчиво, возможно Кудряшев, и дьячка Козмы Молчанова дочь, девица Мавра.
Смерть
Неизвестно
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