Лобанов Сергей (Сергий) Васильев
Место рождения
Дата рождения07.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1843
Отец: Лобанов Василий Осипов
Мать: Лобанова Ксения Сергеева
Крещение
10.10.1843
Крещен в Сретенской церкви, восприемниками были :лекарский ученик Стефан, отчество неразборчиво, фамилия не разборчиво, возможно Кудряшев, и дьячка Козмы Молчанова дочь, девица Мавра.
Смерть
Неизвестно