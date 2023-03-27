Кузнецов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1887

Сын: Кузнецов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шубникова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шубникова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова ?

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