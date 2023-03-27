Кузнецов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1887
Сын: Кузнецов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шубникова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шубникова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова ?