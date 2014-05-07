Широченко (Скиба) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широченко (Скиба) Нина Федоровна

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Место рождения

Сосновка, Казахстан, Павлодарская обл

Дата рождения

14.10.1924

Дата смерти

07.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1924

Отец: Скиба Федор

Мать: Скиба Миланья Петровна

Сосновка, Казахстан, Павлодарская обл
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Широченко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
17.12.1950

Дочь: Алла Ивановна

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
28.12.1954

Дочь: Филипенко Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Сосновка
Рождение ребёнка
?.10.1958

Сын: Широченко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
10.08.1960

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Широченко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
После 05.08.?

Дочь: Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широченко Иван Моисеевич

Смерть
07.05.2014
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