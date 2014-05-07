Широченко (Скиба) Нина Федоровна
Место рожденияСосновка, Казахстан, Павлодарская обл
Дата рождения14.10.1924
Дата смерти07.05.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1924
Отец: Скиба Федор
Мать: Скиба Миланья Петровна
Сосновка, Казахстан, Павлодарская обл
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Широченко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
17.12.1950
Дочь: Алла Ивановна
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
28.12.1954
Дочь: Филипенко Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Сосновка
Рождение ребёнка
?.10.1958
Сын: Широченко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
10.08.1960
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1962
Сын: Широченко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
После 05.08.?
Дочь: Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Широченко Иван Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.2014