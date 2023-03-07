Жданов Феофан Александрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти23.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Титова Мария Феофановна
Мать ребёнка: Жданова Марфа Акиндиновна
Рождение ребёнка
12.10.1936
Сын: Жданов Александр Феофанович
Мать ребёнка: Жданова Марфа Акиндиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов Павладий Феофанович
Мать ребёнка: Жданова Марфа Акиндиновна
Смерть
23.04.1943
Похоронен на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, могила 67