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Жданов Феофан Александрович

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Место рождения

Софониха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

23.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Софониха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Титова Мария Феофановна

Мать ребёнка: Жданова Марфа Акиндиновна

Рождение ребёнка
12.10.1936

Сын: Жданов Александр Феофанович

Мать ребёнка: Жданова Марфа Акиндиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Павладий Феофанович

Мать ребёнка: Жданова Марфа Акиндиновна

Смерть
23.04.1943
Похоронен на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, могила 67
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