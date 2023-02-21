Амосова (Антонова) Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова (Антонова) Тамара Степановна

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Место рождения

Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Скачково

Дата рождения

13.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927

Отец: Антонов Степан

Мать: Антонова ?

Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Скачково
Рождение ребёнка
1958

Сын: Амосов Борис Олегович

Отец ребёнка: Амосов Олег Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Олег Васильевич

Смерть
Неизвестно
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