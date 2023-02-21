Амосова (Антонова) Тамара Степановна
Место рожденияРоссия Вологодская область Вытегорский район деревня Скачково
Дата рождения13.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927
Отец: Антонов Степан
Мать: Антонова ?
Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Скачково
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Амосов Олег Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно