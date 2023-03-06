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Литвяков Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1923

Дата смерти

03.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923

Отец: Литвяков Яков Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвякова Раиса Ивановна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1948

Сын: Литвяков Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.12.1948

Жена: Литвякова Раиса Ивановна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвякова Раиса Ивановна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.12.1993
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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