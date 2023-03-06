Литвяков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1923
Дата смерти03.12.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923
Отец: Литвяков Яков Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвякова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1948
Сын: Литвяков Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
01.12.1948
Жена: Литвякова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвякова Раиса Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.1993