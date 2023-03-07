Чирков Савва Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Чирков Емельян Степанов
Мать: Чиркова Фекла Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Чиркова Елена Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Устинья Савина
Мать ребёнка: Чиркова Елена Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Елена Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811