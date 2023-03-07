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Чирков Савва Емельянов

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Чирков Емельян Степанов

Мать: Чиркова Фекла Дмитриева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Чирков Игнатий Савинов

Мать ребёнка: Чиркова Елена Сергеева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Устинья Савина

Мать ребёнка: Чиркова Елена Сергеева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Елена Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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