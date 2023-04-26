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Заковряжин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1927

Сын: Заковряжин Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заковряжина Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заковряжина Катерина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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