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Филипп Петрович

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Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1881

Сын: Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Параскева Фёдоровна

Антропово, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Антропово, Чехов, Московская область
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище
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