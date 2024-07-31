Маслов Павел
Место рождения
Дата рождения05.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Петр
Мать ребёнка: Маслова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов ?
Мать ребёнка: Маслова Анна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Маслов Николай
Мать ребёнка: Маслова Анна
Смерть
Неизвестно