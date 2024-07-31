Маслов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Павел

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909

Отец: Маслов (Плетнев) Роман

Мать: Маслова (Найденкова) Татьяна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Петр

Мать ребёнка: Маслова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов ?

Мать ребёнка: Маслова Анна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Маслов Николай

Мать ребёнка: Маслова Анна

Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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