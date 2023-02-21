Логунов Гаврила Ипатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Логунов Ипатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Логунов Федор
Мать ребёнка: Логунова Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Логунова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логунова Неизвестно
Смерть
Неизвестно