Логунов Гаврила Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунов Гаврила Ипатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Логунов Ипатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Логунов Федор

Мать ребёнка: Логунова Неизвестно

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Логунова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логунова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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