Яковлев Андрей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.09.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Яковлева Александра Николаева
Рождение ребёнка
22.09.1938
Сын: Яковлев Константин Андреев
Мать ребёнка: Яковлева Александра Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1855