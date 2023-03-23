Яковлев Андрей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Андрей Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.09.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Яковлев Евгений Андреев

Мать ребёнка: Яковлева Александра Николаева

Рождение ребёнка
22.09.1938

Сын: Яковлев Константин Андреев

Мать ребёнка: Яковлева Александра Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Александра Николаева

Смерть
22.09.1855
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