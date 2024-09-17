Сомов Иван Иларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомов Иван Иларионов

Сомов Иван Иларионов

Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
21.01.1870

Жена: Сомова (Мошенцева) Авдотья (Евдокия) Титова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
1. стр 805об-806 январь 21 с.Синенькие гос.кр-н Иван Иларионов Сомов, православной веры, первым браком, 21 год. Того же села государственная девица Евдокия Титова дочь Мошенцева, православная, первым ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.