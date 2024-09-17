Сомов Иван Иларионов
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1870
1. стр 805об-806 январь 21 с.Синенькие гос.кр-н Иван Иларионов Сомов, православной веры, первым браком, 21 год. Того же села государственная девица Евдокия Титова дочь Мошенцева, православная, первым ... Показать все
Смерть
Неизвестно