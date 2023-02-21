Кондратьева Пелагея Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева Пелагея Евдокимовна

Кондратьева Пелагея Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1886

Дата смерти

19.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Кондратьев Вадим Максимович

Отец ребёнка: Кондратьев Максим Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Константин Максимович

Отец ребёнка: Кондратьев Максим Кондратьевич

Смерть
19.11.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close