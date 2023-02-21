Кондратьева Пелагея Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1886
Дата смерти19.11.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Кондратьев Вадим Максимович
Отец ребёнка: Кондратьев Максим Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Константин Максимович
Отец ребёнка: Кондратьев Максим Кондратьевич
Смерть
19.11.1972