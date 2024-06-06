Мисник (Шауро) Елена
Место рожденияд. Козлы
Дата рождения05.11.1911
Дата смерти04.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1911
Отец: Шауро Денис
Мать: ?
д. Козлы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мисник Григорий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Мисник) Мария
Отец ребёнка: Мисник Григорий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Мисник) Ольга
Отец ребёнка: Мисник Григорий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мисник Дмитрий
Отец ребёнка: Мисник Григорий
д. Козлы
Рождение ребёнка
10.03.1938
Сын: Мисник Николай
Отец ребёнка: Мисник Григорий
д. Козлы
Рождение ребёнка
17.05.1944
Сын: Мисник Пётр
Отец ребёнка: Мисник Григорий
д. Козлы
Рождение ребёнка
29.07.1949
Сын: Мисник Владимир
Отец ребёнка: Мисник Григорий
д. Козлы
Рождение ребёнка
10.08.1953
Дочь: Федотова (Мисник) Тамара
Отец ребёнка: Мисник Григорий
д. Козлы
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Петух (Мисник) Лариса
Отец ребёнка: Мисник Григорий
д. Козлы
Смерть
04.01.1983
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
д. Козлы