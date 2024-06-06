Мисник (Шауро) Елена 05.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мисник (Шауро) Елена

Место рождения

д. Козлы

Дата рождения

05.11.1911

Дата смерти

04.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1911

Отец: Шауро Денис

Мать: ?

д. Козлы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисник Григорий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Мисник) Мария

Отец ребёнка: Мисник Григорий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Мисник) Ольга

Отец ребёнка: Мисник Григорий

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мисник Дмитрий

Отец ребёнка: Мисник Григорий

д. Козлы
Рождение ребёнка
10.03.1938

Сын: Мисник Николай

Отец ребёнка: Мисник Григорий

д. Козлы
Рождение ребёнка
17.05.1944

Сын: Мисник Пётр

Отец ребёнка: Мисник Григорий

д. Козлы
Рождение ребёнка
29.07.1949

Сын: Мисник Владимир

Отец ребёнка: Мисник Григорий

д. Козлы
Рождение ребёнка
10.08.1953

Дочь: Федотова (Мисник) Тамара

Отец ребёнка: Мисник Григорий

д. Козлы
Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Петух (Мисник) Лариса

Отец ребёнка: Мисник Григорий

д. Козлы
Смерть
04.01.1983
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
д. Козлы

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