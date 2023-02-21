(Олешкевич) Марфа Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Олешкевич) Марфа Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олешкевич Онуфрий Ильич

Мать: Олешкевич Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муж Олешкевич Марфы ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Олешкевич Марфы ?

Место жительства
Неизвестно
Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
с.Лунинец Лунинской вол. Пинского у. Минской губ.
Смерть
Неизвестно
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