Волкова Екатерина Юрьевна
женский, родилась 28.06.1990
ОтецХарламов Юрий Серафимович30.01.1959 г.р.
МатьХарламова Наталья Анатольевна13.05.1961 г.р.
Супруги
Волков Владимир Юрьевич04.04.1990 г.р.
Дети
Волкова Виктория Владимировна20.01.2017 г.р.
Волкова Вероника Владимировна24.12.2019 г.р.
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Рождение
28.06.1990
Бракосочетание
04.08.2012
Рождение ребёнка
20.01.2017
Дочь: Волкова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
24.12.2019
Дочь: Волкова Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Юрьевич