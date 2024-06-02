Шатохин Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
23.06.1964
Дочь: Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна
Мать ребёнка: Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна
Смерть
1970