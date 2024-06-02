Шатохин Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохин Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
01.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
23.06.1964

Дочь: Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна

Мать ребёнка: Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна

Смерть
1970

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