Хайбулина (Балакова) Юлия Александровна 05.09.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Хайбулина (Балакова) Юлия Александровна

Автор
ЮХ
Хайбулина Ю.

женский, родилась 05.09.1988, Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Отец
Балаков Александр Анатольевич01.02.1962 г.р.
Мать
Балакова (Чекалина) Елена Владимировна09.06.1968 г.р.
Дети
Хайбулина София Вадимовна28.12.2012 г.р.
Хайбулина Алина Вадимовна04.10.2017 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1988

Отец: Балаков Александр Анатольевич

Мать: Балакова (Чекалина) Елена Владимировна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Место жительства
Неизвестно
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
28.12.2012

Дочь: Хайбулина София Вадимовна

Отец ребёнка: Хайбулин Вадим Ярулович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Рождение ребёнка
04.10.2017

Дочь: Хайбулина Алина Вадимовна

Отец ребёнка: Хайбулин Вадим Ярулович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.