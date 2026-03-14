Хайбулина (Балакова) Юлия Александровна
женский, родилась 05.09.1988, Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
ОтецБалаков Александр Анатольевич01.02.1962 г.р.
МатьБалакова (Чекалина) Елена Владимировна09.06.1968 г.р.
Дети
Хайбулина София Вадимовна28.12.2012 г.р.
Хайбулина Алина Вадимовна04.10.2017 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1988
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.12.2012
Дочь: Хайбулина София Вадимовна
Отец ребёнка: Хайбулин Вадим Ярулович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.2017
Дочь: Хайбулина Алина Вадимовна
Отец ребёнка: Хайбулин Вадим Ярулович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край