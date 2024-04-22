Леонов Дементий Спиридонов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Дементий Спиридонов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Мать: Леонова Дарья Афанасьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Иринья Дементьева (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Анисья Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марья Дементьева (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Анисья Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Анисья Никифорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1840
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