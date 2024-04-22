Леонов Дементий Спиридонов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Иринья Дементьева (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Анисья Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марья Дементьева (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Анисья Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1840