Булатова (Ничепорук) Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1934
Дата смерти20.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1934
Украина
Рождение ребёнка
02.01.1957
Отец ребёнка: Булатов Иван Сергеевич
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1959
Сын: Булатов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Булатов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
14.10.1963
Дочь: Толокнова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Булатов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2016
Таватуй, Невьянский, Свердловская область