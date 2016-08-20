Булатова (Ничепорук) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Ничепорук) Александра Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1934

Дата смерти

20.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1934

Отец: Ничепорук Максим Григорьевич

Мать: Ничепорук Федора Аврамовна

Украина
Рождение ребёнка
02.01.1957

Сын: Булатов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван Сергеевич

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1959

Сын: Булатов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Булатов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
14.10.1963

Дочь: Толокнова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Булатов Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Сергеевич

Смерть
20.08.2016
Таватуй, Невьянский, Свердловская область
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