Елисеева Ефимия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Елисеев Павел Родионович
Рождение ребёнка
01.09.1865 ст.
Отец ребёнка: Елисеев Павел Родионович
Свердловское, бывшее село Могильниково. В деле в анкете место рождения указывается Бабушкино - также являлось околотком села Могильниково.
Рождение ребёнка
30.09.1874
Отец ребёнка: Елисеев Павел Родионович
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно