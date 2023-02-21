Елисеева Ефимия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Ефимия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Елисеев Даниил Павлович

Отец ребёнка: Елисеев Павел Родионович

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1865 ст.

Сын: Елисеев Семен Павлович

Отец ребёнка: Елисеев Павел Родионович

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Свердловское, бывшее село Могильниково. В деле в анкете место рождения указывается Бабушкино - также являлось околотком села Могильниково.
Рождение ребёнка
30.09.1874

Сын: Елисеев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Елисеев Павел Родионович

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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