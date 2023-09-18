Рульков Адрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРульков Адрей Дмитриевич

Рульков Адрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1912

Дата смерти

30.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912

Отец: Рульков Дмитрий Лукьянович

Мать: Рулькова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
28.01.1939

Сын: Рульков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рулькова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рульков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична

Смерть
30.08.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close