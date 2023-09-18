Рульков Адрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1912
Дата смерти30.08.1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912
Рождение ребёнка
28.01.1939
Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рулькова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рульков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Рулькова Елизавета Кузьминична
Смерть
30.08.1986