Кузнецова Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1931
Дата смерти24.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Кузнецов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1955
Сын: Кузнецов Евгений Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.2002