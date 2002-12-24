Кузнецова Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1931

Дата смерти

24.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Кузнецов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1955

Сын: Кузнецов Евгений Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.2002
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