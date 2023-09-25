Шишкина (Иванова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.03.1919
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1919
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Казакова (Шишкина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Федорович
Бракосочетание
1945
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Шишкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Федорович
Бракосочетание
2001
Смерть
2003