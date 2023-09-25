Шишкина (Иванова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина (Иванова) Александра Ивановна

Шишкина (Иванова) Александра Ивановна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.03.1919

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1919

Отец: Иванов Иван Михайлович

Мать: Иванова (Макшакова) Ксения Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Казакова (Шишкина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Федорович

Бракосочетание
1945

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Шишкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Федорович

Бракосочетание
2001

Муж: Шишкин Михаил Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.