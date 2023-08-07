Серокуров Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1936
Дочь: Замула Зинаида Кирилловна (Вторая жена)
Мать ребёнка: Серокурова Матрена (Мотя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюк Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Серокурова Матрена (Мотя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Кириллович
Мать ребёнка: Серокурова Матрена (Мотя)
Смерть
Неизвестно