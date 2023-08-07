Серокуров Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серокуров Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1936

Дочь: Замула Зинаида Кирилловна (Вторая жена)

Мать ребёнка: Серокурова Матрена (Мотя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюк Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Серокурова Матрена (Мотя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: Серокурова Матрена (Мотя)

Смерть
Неизвестно
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