Куликов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.09.1969
Дочь: Дьяконова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозчиков Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозчиков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно