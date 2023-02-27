Куликов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пирожкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
20.09.1969

Дочь: Дьяконова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозчиков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозчиков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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