Нестеренко (Сириченко) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Сириченко) Ольга Матвеевна

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Место рождения

Алчевск

Дата рождения

1893

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1910

Муж: Нестеренко Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Нестеренко Илья Павлович

Отец ребёнка: Нестеренко Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Черняшевская Елена Павловна

Отец ребёнка: Нестеренко Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
16.08.1929

Дочь: Нестеренко Лидия Павловна

Отец ребёнка: Нестеренко Павел Леонтьевич

Каменка
Смерть
1975
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