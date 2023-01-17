Нестеренко (Сириченко) Ольга Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Нестеренко Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: Черняшевская Елена Павловна
Отец ребёнка: Нестеренко Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.08.1929
Дочь: Нестеренко Лидия Павловна
Отец ребёнка: Нестеренко Павел Леонтьевич
Каменка
Смерть
1975