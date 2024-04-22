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Анна Николаевна

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Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

29.07.1906 ст.

Дата смерти

29.07.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1906 ст.

Отец: - Николай Антонович

Мать: - Анна Петровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-63ж)
Крещение
29.07.1906 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестила деревенская бабка, по случаю преждевременного рождения
Смерть
29.07.1906 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 2 часа (от преждевременного рождения)
Похороны
30.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-45ж)
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