Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1906 ст.
Дата смерти29.07.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1906 ст.
Отец: - Николай Антонович
Мать: - Анна Петровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-63ж)
Крещение
29.07.1906 ст.
Крестила деревенская бабка, по случаю преждевременного рождения
Смерть
29.07.1906 ст.
Младенец в 2 часа (от преждевременного рождения)
Похороны
30.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-45ж)