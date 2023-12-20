Борзов Евдоким Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Евдоким Исаев

Борзов Евдоким Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Борзов Исай Евстафиев

Мать: Борзова Параскева Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Дарья Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Борзов Семен Евдокимов

Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Борзова) Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Борзова) Дарья Евдокимова

Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзов Ефим Евдокимов

Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.