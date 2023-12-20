Борзов Евдоким Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзова Дарья Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Борзова) Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Борзова) Дарья Евдокимова
Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Борзова Дарья Тимофеева
Смерть
Неизвестно