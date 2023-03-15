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Матвеев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1868

Отец: Матвеев Феодул

Мать: Матвеева Агриппина

Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Матвеева Мелания

Рождение ребёнка
04.07.1898

Сын: Матвеев Иоанн

Мать ребёнка: Матвеева Мелания

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Матвеева Мелания

Смерть
Неизвестно
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