Матвеев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1868
Отец: Матвеев Феодул
Мать: Матвеева Агриппина
Бракосочетание
30.01.1894
Жена: Матвеева Мелания
Рождение ребёнка
04.07.1898
Сын: Матвеев Иоанн
Мать ребёнка: Матвеева Мелания
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Матвеева Мелания
Смерть
Неизвестно