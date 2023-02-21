Голомонзин Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомонзин Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голомонзин Андрей Михайлов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1910

Дочь: Мертвороженная

Мать ребёнка: Гликария Финаретова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликария Финаретова

Смерть
Неизвестно
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