Голомонзин Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голомонзин Андрей Михайлов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1910
Дочь: Мертвороженная
Мать ребёнка: Гликария Финаретова
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликария Финаретова
Смерть
Неизвестно