- Анна Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 24.10.1815 ст.
Дата смерти23.10.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.10.1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840 ст.
Муж: - Илья Аксёнович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Иван Ильич
Отец ребёнка: - Илья Аксёнович
Смерть
23.10.1885 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область