- Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Анна Евсеевна

- Анна Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 24.10.1815 ст.

Дата смерти

23.10.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1814 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.10.1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840 ст.

Муж: - Илья Аксёнович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Иван Ильич

Отец ребёнка: - Илья Аксёнович

Смерть
23.10.1885 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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