Белоруссов Лев Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоруссов Лев Михайлович

Белоруссов Лев Михайлович

avatar

Место рождения

Солигаличский уезд Костромской губернииСолигаличский уезд Костромской губернии

Дата рождения

06.02.1890

Дата смерти

31.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигаличский уезд Костромской губернииСолигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1890
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1921 по 1984
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.01.1984
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close