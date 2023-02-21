Белоруссов Лев Михайлович
Место рожденияСолигаличский уезд Костромской губернииСолигаличский уезд Костромской губернии
Дата рождения06.02.1890
Дата смерти31.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Солигаличский уезд Костромской губернииСолигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1890
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1921 по 1984
Место жительства
Неизвестно
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.01.1984