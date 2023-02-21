Сюсюкина Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсюкина Ксения Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1895

Дата смерти

31.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1920

Дочь: Шульга Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.10.1931

Дочь: Стасова Полина Ефремовна

Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюсюкин Ефрем Романович

Смерть
31.01.1969
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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