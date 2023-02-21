Сюсюкина Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1895
Дата смерти31.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1920
Дочь: Шульга Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович
Рождение ребёнка
21.10.1931
Дочь: Стасова Полина Ефремовна
Отец ребёнка: Сюсюкин Ефрем Романович
Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1969