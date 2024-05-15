Молоносова Елена Витальевна 29.12.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молоносова Елена Витальевна

Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

29.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1985

Отец: Марьяшко Виталий Викторович

Мать: Сычева Наталия Харитоновна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.01.2006

Дочь: Терентьева Лилиана Артемовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.2013

Сын: Нагаев Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич

Рождение ребёнка
14.01.2015

Дочь: Нагаева Алиса Денисовна

Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич

Бракосочетание
28.09.2016

Муж: Нагаев Денис Игоревич

Ферзиково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.2017

Сын: Нагаев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич

Рождение ребёнка
09.11.2020

Сын: Нагаев Илья Денисович

Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич

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