Молоносова Елена Витальевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1985
Рождение ребёнка
28.01.2006
Дочь: Терентьева Лилиана Артемовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.06.2013
Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич
Рождение ребёнка
14.01.2015
Дочь: Нагаева Алиса Денисовна
Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич
Бракосочетание
28.09.2016
Ферзиково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.2017
Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич
Рождение ребёнка
09.11.2020
Отец ребёнка: Нагаев Денис Игоревич