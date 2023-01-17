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Привольнев Яков

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Место рождения

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Привольнев Тимофей

Мать: Привольнева Феодора

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1857

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Рождение ребёнка
1858

Сын: Привольнев Василий

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1860

Сын: Привольнев Тимофей

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1863

Сын: Привольнев Евфимий

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1865

Сын: Привольнев Иван

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1869

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.?.1874

Сын: Привольнев Кондрат

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1877

Сын: Привольнев Доментий

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Привольнев Карп

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привольнева Феодосия

Мать ребёнка: Привольнева Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привольнева Васса

Смерть
1902
Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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