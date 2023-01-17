Привольнев Яков
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Привольнев Тимофей
Мать: Привольнева Феодора
Рождение ребёнка
27.01.1857
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
1858
Сын: Привольнев Василий
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
10.07.1860
Сын: Привольнев Тимофей
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
21.01.1863
Сын: Привольнев Евфимий
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
28.03.1865
Сын: Привольнев Иван
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1869
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
21.?.1874
Сын: Привольнев Кондрат
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
07.08.1877
Сын: Привольнев Доментий
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
1880
Сын: Привольнев Карп
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привольнева Феодосия
Мать ребёнка: Привольнева Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Привольнева Васса
Смерть
1902