Семенищев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.06.1938
Дата смерти17.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1938
Рождение ребёнка
29.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенищева Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
06.10.1962
Дочь: Вершинина Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Семенищева Валентина Анатольевна
п.Сумчино, Нагорский район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенищева Валентина Анатольевна
Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.04.2020