Семенищев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенищев Анатолий Иванович

Место рождения

Вверх по речке Песчанке, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.06.1938

Дата смерти

17.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1938

Отец: Семенищев Иван Алексеевич

Мать: Семенищева Анна Дмитриевна

Вверх по речке Песчанке, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенищева Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
06.10.1962

Дочь: Вершинина Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Семенищева Валентина Анатольевна

п.Сумчино, Нагорский район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенищева Валентина Анатольевна

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.04.2020
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