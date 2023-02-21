Целиков Иван (Иоанн) Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903
Отец: Аким (Иоаким) Авраамов
Мать: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1931
Мать ребёнка: Целиков Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
01.06.1935
Сын: Целиков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Целиков Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно