Целиков Иван (Иоанн) Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Иван (Иоанн) Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903

Отец: Аким (Иоаким) Авраамов

Мать: Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1931

Сын: Целиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Целиков Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
01.06.1935

Сын: Целиков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Целиков Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целиков Пелагея Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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