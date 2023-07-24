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Гаврилов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Лев Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Гаврилов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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