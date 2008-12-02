Истомина (Березина) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1929
Дата смерти02.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Истомин Леонид Васильевич
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.12.2008