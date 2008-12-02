Истомина (Березина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Березина) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1929

Дата смерти

02.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Леонид Васильевич

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.12.2008

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