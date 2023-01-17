Килейников Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Килейников Иван
Мать: Килейникова Мария
Бракосочетание
16.02.1894
Жена: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
13.03.1899
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Жаворонкова Зинаида
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
02.07.1902
Дочь: Тимофеева Анна
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
16.05.1905
Сын: Килейников Иван
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
12.03.1908
Сын: Килейников Алексей
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
03.09.1910
Сын: Килейников Михаил
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
11.06.1913
Дочь: Лощилина Антонина
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лемешева Вера
Мать ребёнка: Килейников Лидия
Место жительства
Неизвестно
Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно