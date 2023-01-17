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Килейников Иван

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Килейников Иван

Мать: Килейникова Мария

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Килейников Лидия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Килейников Константин

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Жаворонкова Зинаида

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Рождение ребёнка
02.07.1902

Дочь: Тимофеева Анна

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Рождение ребёнка
16.05.1905

Сын: Килейников Иван

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1908

Сын: Килейников Алексей

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1910

Сын: Килейников Михаил

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1913

Дочь: Лощилина Антонина

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лемешева Вера

Мать ребёнка: Килейников Лидия

Место жительства
Неизвестно
Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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