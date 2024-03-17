Ишутченко (Мыльникова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутченко (Мыльникова) Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

06.09.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишутченко Сергей Макарович

Рождение ребёнка
25.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишутченко Сергей Макарович

Смерть
06.09.1993

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