Ишутченко (Мыльникова) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1927
Дата смерти06.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишутченко Сергей Макарович
Рождение ребёнка
25.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишутченко Сергей Макарович
Смерть
06.09.1993