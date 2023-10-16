Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванович

Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкидыш непонятно

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна?

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.