Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкидыш непонятно
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна?
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна?
Смерть
Неизвестно