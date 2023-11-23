Герасим Семионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Семионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Семион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Герасимова

Мать ребёнка: Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Андрей Герасимов

Мать ребёнка: Катерина Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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