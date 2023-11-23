Герасим Семионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Семион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Герасимова
Мать ребёнка: Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Андрей Герасимов
Мать ребёнка: Катерина Фёдорова
Смерть
Неизвестно